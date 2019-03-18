Yüzsüzlüğün bu kadarı! "Suya indirim" yalanı İmamoğlu'nun ayağına dolandı... 18.03.2019 21:01

"İstanbullu'nun gıdaya, ulaşıma, eğitime ve suya harcadığı parayı azaltacağız. Hanelere suda yüzde 40 indirim yapacağız" sözleriyle halkı adeta kandırarak oy toplama peşine düşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun partisi CHP'nin , İstanbul'da suyun yüzde 15 indirimli olmasına karşı çıktığı ortaya çıkmıştı.



BİZZAT İTİRAF ETTİ

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında sorulan bir soru üzerine, İstanbul'da vatandaşın suyu yüzde 15 indirimli kullanmasına CHP Grubu'nun karşı çıktığını bizzat itiraf etti. İBB Meclis'inde yapılan oylamada CHP Grubu'nun muhalefetine rağmen AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edilen indirim sonrası vatandaş suyu yüzde 15 oranında daha ucuza tüketmeye başlamıştı.



"BEN OLSAM KARŞI ÇIKARDIM" DİYEREK PAÇAYI KURTARMAYA ÇALIŞTI

CHP'nin adayı İmamoğlu, canlı yayında köşeye sıkışınca oy kaygısıyla partisini satarak paçayı kurtarmaya çalıştı. "Suya indirim" vaadi elinde patlayan İmamoğlu, temsil ettiği partisinin indirime red oyu verdiğini bile bile "Ben olsam engel olurdum" diyerek ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.



BU TAKTİKLER BAY KEMAL'DEN Mİ?

İmamoğlu'nun yalanı elinde patlayınca paçayı kurtarmak için yalana sarılması Bay Kemal'in yüzsüz ve tutarsız politikalarını hatırlattı. Partisinin red oyu ortadayken "Ben olsam karşı çıkardım" diyerek kurtulmaya çalışan İmamoğlu'nun ikiyüzlülüğü "Bu taiktiler Bay Kemal'den mi?" sorusunu akıllara getirdi.