MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Tolga Öcal isimli yüzücünün yaptığı sportmenlik dışı hareket tepki çekti. Organizasyonun 1.5 kilometre açık su yarışmasının finalinde 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i denizden çıkarken iterek düşürdü. 5 Mayıs Pazar günü İçmeler'de gerçekleşen 1500 metre yarışında 11-13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru en önde tamamlayıp sudan birinci çıktı.
Yüzme şampiyonasında skandal! Tolga Öcal, birinciliğe giden 13 yaşındaki rakibi Seyfi Diker'e omuz atarak birincilikten etti (Video)08.05.2019 11:32
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