Yüzlerce lüks araç otoparklara çekildi 15 Ocak 2019, Salı

İstanbul'da yediemin otoparkları, Uber uygulamasıyla yolcu taşımacılığı yaparken bağlanan lüks araçlarla dolu. Sadece yılbaşı gecesi yaklaşık 400 aracın bağlandığını söyleyen Uber araç sürücüleri, yetkililerden biran önce yasal bir düzenleme istiyor. Lüks minibüslerle dolu otoparklar havadan da görüntülendi.