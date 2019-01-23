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Yüzlerce evin interneti kesilmişti! Şaşkına çeviren olay

23 Ocak 2019, Çarşamba

Adana'da yüzlerce evin günlerdir internetsiz kalmasının arkasındaki sebep şaşkına çevirdi. Hollywood filmlerini aratmayan olay internet şirketinde çalışan teknikerin ihbarıyla ortaya çıktı. İzmir'den Adana'ya geldikleri panelvan tipi aracın tabanını bir insan geçebilecek boyutta kesip yol ortasında rögar kapağının üzerine park ederek aracın içinden aşağı inerek fiber optik kablo çaldığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.


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