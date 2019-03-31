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Yusuf'un köyünde AK Parti birinci oldu

31.03.2019 19:49

İstanbul Pendik'te yerel seçimlere ilişkin AK Parti'nin belediye başkan adaylarına ait broşürleri dağıtırken kendisine "Andımız'ı biliyor musun?" sorusunu yöneltip, tepki gösteren Mine K. ile yaşadığı diyalogla sosyal medyada gündeme gelen Yusuf Özoğul'un memleketi Bayburt'un Mutlu köyünde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti birinci çıktı.


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