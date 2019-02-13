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Yusuf Namoğlu, MHK Başkanlığı’ndan istifa etti

13.02.2019 10:21

Son haftalarda yaşanan hakem skandallarının ardından MHK Başkanı Namoğlu görevinden ayrılma kararı aldı.


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