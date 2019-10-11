Yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimlerden destek mesajları yağıyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla TSK'nın yanında olduklarını dile getiren ünlü isimler duyarlılıkları ile Türk halkının da takdirini topladılar. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Erzincan'da polislerle birlikte komando marşını söyleyip, sosyal medyada hesabından paylaşımda bulundu. İşte vatan, millet ve bayrak söz konusu olduğunda susan sözde sanatçılara Yusuf Güney'den tokat gibi video!
Yusuf Güney'den Barış Pınarı Harekatı'na susanlara anlamlı video!11.10.2019 13:39
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