Yüsra Geyik'in o pozu olay yarattı! Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı |Video 15.10.2019 14:21

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 2006 yılından beri ekranlarda. Onlarca usta oyuncuyu kadrosunda bulunduran dizi ile ilgili gelişmelerde yakından takip ediliyor. Arka Sokaklar'da en dikkat çekici oyuncu ise Dizi de Hüsnü Çoban'ın kızını oynayan Zeliş Yüsra Geyik güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yüsra Geyik, tpozları ile takipçilerinin başını döndürüyor. 29 yaşındaki başarılı oyuncunun dekolteli pozlarına ise yorum yağıyor. İnstagram'da 208 bin takipçisi bulunan Zeliş'i dizideki babası Hüsnü Çoban'a şikayet edenler bile var. Yüsra Geyik, 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula başlamasından 1 sene sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşti. İşte Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'inin yürek hoplatan pozları...

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımları olay oluyor. Yüsra Geyik, adeta ekranda izleyicilerin gözlerinin önünde büyüyen bir isim. Güzelliği ile dikkatleri çeken Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Güzelliğini sergilediği paylaşımı ile çok sayıda beğeni alan Yüsra Geyik'e hayranlarından iltifat içerikli yorumlar geldi.

Mükemmel göründüğünü belirten takipçilerinin yanı sıra bazı hayranları da "Sen her zaman çok güzelsin" diye yazdı. Yüsra Geyik birçok kişi tarafından Zeliş olarak tanınıyor. Arka Sokaklar'daki Zeliş karakteriyle hafızalara kazının Yüsra Geyik'in boyu merak konusu oldu. Diziye başladığında küçük bir kız olan Yüsra Geyik, artık genç bir kadın.