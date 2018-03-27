Yürüyen merdivendeki dehşet anı kameralarda

Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor. İşte o dehşet anları...
Yürüyen merdivendeki dehşet anı kameralarda26 Mart 2018, Pazartesi
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