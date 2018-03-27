Yol Durumu

Yürüyen merdivendeki dehşet anı kameralarda

26 Mart 2018, Pazartesi

Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor. İşte o dehşet anları...

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