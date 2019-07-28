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Yürekleri yakan haber! Anne ile bebeği trafik kazasında yaşamını yitirdi

28.07.2019 23:36

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında anne ile bebeği hayatını kaybetti, baba ağır yaralandı. Anne Zeynep Kılınç ve bebeğinin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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