Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında anne ile bebeği hayatını kaybetti, baba ağır yaralandı. Anne Zeynep Kılınç ve bebeğinin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yürekleri yakan haber! Anne ile bebeği trafik kazasında yaşamını yitirdi28.07.2019 23:36
- Yürekleri yakan haber! Anne ile bebeği trafik kazasında yaşamını yitirdi
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