Yürekleri yakan haber! Anne ile bebeği trafik kazasında yaşamını yitirdi 28.07.2019 23:36

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında anne ile bebeği hayatını kaybetti, baba ağır yaralandı. Anne Zeynep Kılınç ve bebeğinin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.