Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı

Yunuslar Mavi Vatan'da yalnız bırakmadı09.04.2019 21:44
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, yunusların Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerine eşlik ettiği görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "İcra edilen operasyonlarda dahi çevreye olan duyarlılığını muhafaza eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Mavi Vatannöbetinde de denizdeki dostlarını koruma bilinci içinde hareket ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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