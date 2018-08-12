Yunus balıklarının tulumla horon keyfi

Yunus balıklarının vatandaşlarla beraber horon oynaması renkli görüntülere sahne oldu.Ege sahillerinde Yunus balıkları çalınan tulum eşliğinde horonun tadını çıkarttı. Bir grup vatandaş suyun içerisinde horon oynarken, yunus balıkları da vatandaşlara eşlik etti. Horon komutlarına kafalarını sallayarak ve kendi etraflarına dönerek cevap veren yunus balıkları ortaya renkli görüntüler çıkarttı.
Görüntüler sosyal medya hesaplarında en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
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