Yol Durumu

Yunus balıklarının tulumla horon keyfi

12 Ağustos 2018, Pazar

Yunus balıklarının vatandaşlarla beraber horon oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

Ege sahillerinde Yunus balıkları çalınan tulum eşliğinde horonun tadını çıkarttı. Bir grup vatandaş suyun içerisinde horon oynarken, yunus balıkları da vatandaşlara eşlik etti. Horon komutlarına kafalarını sallayarak ve kendi etraflarına dönerek cevap veren yunus balıkları ortaya renkli görüntüler çıkarttı.
Görüntüler sosyal medya hesaplarında en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları