Yunanlılardan Akdeniz itirafı: Türkiye'yi dahil etmezsek hayal kırıklığına uğrayabiliriz 02.03.2019 09:52

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias: (Doğu Akdeniz'de enerji denklemi) Türkiye'nin oradaki ticari gelişmelere katılımını sağlamalıyız. Adil bir şekilde olmalı. Eğer her şeyi kendimize almaya çalışırsak büyük hayal kırıklığına uğrayabiliriz. ABD'nin Türk Yunan ilişkilerinde hakem olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki tüm büyük güçlerin bizi çok sevmelerini isterim ama bu imkansız. Amerika ve diğer güçler bölgede istikrar istiyor.