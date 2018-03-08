Yunanistan'dan skandal görüntüler

Başkent Atina’da aşırı sağ “Hrisi Avgi” Partisi (Altın Şafak) Başkanı, Milletvekilleri ve sempatizanları Vassilisis Sofias caddesinde toplanarak ellerinde Yunan bayraklarıyla Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sonrası Türkiye bayrağını yakan kendini bilmezlere; Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile çok sert tepki gösterdi.
Yunanistan'dan skandal görüntüler07 Mart 2018, Çarşamba
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Misak-i Milli
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