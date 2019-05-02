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Yunanistan'dan insanlık dışı uygulama!

02.05.2019 14:42

Yunanistan sınırında Pakistanlı iki düzensiz göçmen yarı çıplak halde ve darp edilmiş bulundu. Göçmenler, Yunan sınır güvenlik güçlerinin kendilerini dövdüğünü, para ve elbiselerini alıp Türkiye'ye zorla gönderdiğini iddia etti.


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