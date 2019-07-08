Haberler Web TV Yunanistan'da yeni kabine belli oldu

Yunanistan'da yeni kabine belli oldu

08.07.2019 20:01

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.Yunanistan'da dün düzenlenen erken genel seçimlerde oyların yüzde 39,8'ini alan ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.


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