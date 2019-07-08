Yunanistan'da yeni kabine belli oldu

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.Yunanistan'da dün düzenlenen erken genel seçimlerde oyların yüzde 39,8'ini alan ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.
Yunanistan'da yeni kabine belli oldu08.07.2019 20:01
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