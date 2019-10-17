Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna alçak saldırı |Video 17.10.2019 16:06

Yunanistan'da, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan terör yandaşları, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna saldırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin, "Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleridir'' dedi. Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan bir grup da, Selanik'teki Türk Başkonsolosluğu'nun bahçesine girerek gösteri yaptı. İşte o anlar...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "PKK/PYD/YPG terör örgütü bünyesinde terörist faaliyetler yürüttükleri de bilinen Yunan anarşist gruplar tarafından bugün (17 Ekim) saat 11.00 sularında Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik bir eylem teşebbüsünde bulunulmuştur." dedi.

Aksoy, konuya ilişkin bir soru üzerine, "Eylemciler, Başkonsolosluğumuz görevlilerince Atatürk Evi'nin bahçesinde kontrol altına alınmış ve bilahare Türk Milleti için son derece yüksek manevi değeri olan Atatürk Evi'nin ve Başkonsolosluğumuz mensuplarının can ve mal güvenliğine zarar gelmesine fırsat kalmadan Yunan polisince gözaltında Başkonsolosluğumuz bahçesinden çıkarılmışlardır." ifadelerini kullandı.

Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yunan makamlarından beklentilerimiz, bu ve benzer girişimleri kaynağında engellemeleri, misyonlarımızın ve personelinin korunmasına yönelik titiz tedbirler almaları, her hal ve karda, failleri yargı önüne çıkararak hak ettikleri şekilde cezalandırmalarının sağlanmasıdır."