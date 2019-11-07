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Yunanistan'da namaza giden seçilmiş müftüye hapis cezası

07.11.2019 01:22

Yunanistan’da "makamı gasp" ile suçlanan Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Müftü Şerif, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu.


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