Yunanistan’da "makamı gasp" ile suçlanan Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Müftü Şerif, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu.
Yunanistan'da namaza giden seçilmiş müftüye hapis cezası07.11.2019 01:22
- Yunanistan'da namaza giden seçilmiş müftüye hapis cezası
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