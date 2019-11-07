Yunanistan'da namaza giden seçilmiş müftüye hapis cezası 07.11.2019 01:22

Yunanistan’da "makamı gasp" ile suçlanan Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Müftü Şerif, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, bir üst mahkemeye başvurdu.