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Yunanistan'da ilk seçim sonuçlarına göre Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara geldi

07.07.2019 20:41

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.


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