Yunanistan'da ilk seçim sonuçlarına göre Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara geldi

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.
Yunanistan'da ilk seçim sonuçlarına göre Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidara geldi07.07.2019 20:41
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