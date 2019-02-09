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Yunanistan Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı

09.02.2019 10:47

Yunanistan'da meclis, isim konusunda varılan anlaşmanın ardından komşusu Makedonya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokolü onayladı.


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