Yunanistan ekonomik bunalımdan çıkış için çareler arıyor. Bu kapsamda Atina yönetiminin ülkenin en büyük havalimanını satmaya hazırlandığı bildirildi. İşte detaylar...
Yunanistan havalimanını satılığa çıkardı30.06.2019 21:38
- İzmir'de orman yangını!
- Yunanistan havalimanını satılığa çıkardı
- 15 Temmuz kahramanlarının anısına... Şehit Ömer Halisdemir
- İzmir Dikili'de orman yangını
- "Yavuz" gemisi Mersin açıklarına ulaştı
- Yer: Adana... Kazadan son anda kurtuluş kamerada
- CHP'li ve İyi Partili hesaplardan sosyal medyada Suriyeli provokasyonu
- İstanbul'da ormanlık alanda yangın
- 5 ilde kaçakçılık operasyonu! 10 kişi tutuklandı
- Başkan Erdoğan'ın ağzından askerlerimizi Yunan'a teslim etmeyen Japon komutanın hikayesi
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar
- Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde böyle ilerledi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.