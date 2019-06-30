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Yunanistan havalimanını satılığa çıkardı

30.06.2019 21:38

Yunanistan ekonomik bunalımdan çıkış için çareler arıyor. Bu kapsamda Atina yönetiminin ülkenin en büyük havalimanını satmaya hazırlandığı bildirildi. İşte detaylar...


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