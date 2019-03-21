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Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var

21.03.2019 17:33

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız." dedi.


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