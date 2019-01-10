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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek

10 Ocak 2019, Perşembe

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine şubat ayı içerisinden Türkiye'ye geleceğini açıkladı.


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