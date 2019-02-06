Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Çipras, sabah saat 09.30 sıralarında Ayasofya Müzesi'ne geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'da ziyaret sırasında Çipras'a eşlik etti.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti06 Şubat 2019, Çarşamba
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