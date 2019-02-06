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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti

06 Şubat 2019, Çarşamba

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ayasofya Müzesi'ni ziyaret etti. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Çipras, sabah saat 09.30 sıralarında Ayasofya Müzesi'ne geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'da ziyaret sırasında Çipras'a eşlik etti.


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