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Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti

13.04.2019 10:11

Yunanistan Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.


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