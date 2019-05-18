Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti, uluslararası sularda Yunan hücumbotu tarafından taciz edildi. Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
Yunan hücumbotunun tacizi saniye saniye görüntülendi18.05.2019 18:16
- Yunan hücumbotunun tacizi saniye saniye görüntülendi
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