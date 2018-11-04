Yunan gemisi Kuşadası Körfezi’nde görüntülendi 04 Kasım 2018, Pazar

Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarma planlarının ardından Türkiye ile Yunanistan’ın denizden en yakın sınır noktalarından birinin bulunduğu Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’a ait askeri bir araştırma gemisi görüntülendi.