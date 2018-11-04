Haberler Web TV Yunan gemisi Kuşadası Körfezi’nde görüntülendi

Yunan gemisi Kuşadası Körfezi’nde görüntülendi

04 Kasım 2018, Pazar

Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarma planlarının ardından Türkiye ile Yunanistan’ın denizden en yakın sınır noktalarından birinin bulunduğu Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’a ait askeri bir araştırma gemisi görüntülendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları