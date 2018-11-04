Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarma planlarının ardından Türkiye ile Yunanistan’ın denizden en yakın sınır noktalarından birinin bulunduğu Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’a ait askeri bir araştırma gemisi görüntülendi.
Yunan gemisi Kuşadası Körfezi’nde görüntülendi04 Kasım 2018, Pazar
- Yunan gemisi Kuşadası Körfezi’nde görüntülendi
- SP Milletvekili Cihangir İslam'dan 15 Temmuz Şehitlerine FETÖ Elebaşı'nın kelimeleri ile beddualar!
- Çanakkale'de şaşırtan görüntü! Halatla feribot çektiler
- FETÖ elebaşı Gülen ile 'paralel' beddua eden Cihangir İslam'a Fatih Portakal 'koruması'
- Başkan Erdoğan'dan TCG Burgazada’nın teslim töreninde önemli açıklamalar
- Atatürk Havalimanı'nda personel servisi kaza yaptı
- Atatürk Havalimanı'ndaki kaza anı böyle görüntülendi
- TSK'dan TCG BURGAZADA paylaşımı
- Ridley Scott'ın yönettiği Türk Hava Yolları (THY) reklamı yayınlandı
- Polis Bağdat Caddesi'nde drift yapan sürücüyü kıskıvrak yakaladı
- ABD askerleri Münbiç'te YPG/PKK'lı teröristlerle yakalandı
- Rothschild ailesine aşçılık yapan Türk şef Sarıcan: Aslan Yüzüklü’ye mantı yaptım
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.