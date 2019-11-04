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Yunan gazeteci Spyropoulou Yunanistan ve Türkiye’deki mülteci kamplarını karşılaştırdı: Türkiye’deki kamplar 5 yıldızlı otele benziyor

04.11.2019 19:16

Alman Bild gazetesi, muhabirini göçmen kampları aleyhine haber yapsın diye Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceleyip kampların mükemmelliğini görünce şaşkına dönen Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, "Yunanistan topu topu 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye'de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Bir Yunan olarak ülkemden utanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarının ardından gündeme oturan Liana Spyropoulou, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu ve mülteci kamplarındaki izlenimlerini aktardı. İşte Liana Spyropoulou’nun açıklamaları…


Alman Bild gazetesi, muhabirini göçmen kampları aleyhine haber yapsın diye Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'deki Altınözü ve Kilis mülteci kamplarını inceleyip kampların mükemmelliğini görünce şaşkına dönen Bild'in Yunan kökenli muhabiri Liana Spyropoulou, "Yunanistan topu topu 65 bin mülteciye bakamıyor. Türkiye'de ise 3 milyon mülteci yaşıyor. Bir Yunan olarak ülkemden utanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarının ardından gündeme oturan Liana Spyropoulou, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve mülteci kamplarındaki izlenimlerini aktardı. İşte Liana Spyropoulou'nun açıklamaları…
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