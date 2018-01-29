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Yunan Bakan Kardak'a yaklaştırılmadı

28 Ocak 2018, Pazar
Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunan Savunma Bakanı, Kardak'a yaklaştırılmadı.Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti Türk karasularını bir gerginlik olmadan terk etti.
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