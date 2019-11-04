Yunan askerleri mültecileri darbedip zorla Türkiye'ye gönderdi 04.11.2019 09:36

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 252 mülteci, Yunan askerleri tarafından darbedilerek uluslararası hukuka aykırı bir şekilde zorla Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'de, Yunanistan'ın darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 sığınmacı yakalandı. Yunanistan'a geçen sığınmacılar, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

YUNAN ASKERLERİ DARBETTİ

Sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 252 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılar, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü.

ZORLA TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER

Sığınmacılardan Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar" dedi.