Yüksek gerilim kabloları kalabalığın üstüne düştü! 25 Ağustos 2018, Cumartesi

Kurtalan ilçesindeki bir düğünde meydana gelen olayda, kopan kabloların kalabalığın üzerine düşmesi üzerine, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı