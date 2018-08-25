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Yüksek gerilim kabloları kalabalığın üstüne düştü!

25 Ağustos 2018, Cumartesi

Kurtalan ilçesindeki bir düğünde meydana gelen olayda, kopan kabloların kalabalığın üzerine düşmesi üzerine, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı

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