Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti02 Ağustos 2018, Perşembe
ERDOĞAN'DAN MESAJ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın (YAŞ), FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.
ANKARA'DA KRİTİK TOPLANTI
Yüksek Askeri Şura Toplantısı (YAŞ) saat 14:30'da Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak..
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