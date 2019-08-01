Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı! 14 General ve Amiral üst rütbeye yükseltildi

Son dakika haberine göre bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 14 general ve amiralin bir üst rütbeye yükseltildiği duyuruldu.
Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı! 14 General ve Amiral üst rütbeye yükseltildi01.08.2019 17:40
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