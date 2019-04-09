YSK'nın yeniden sayım kararı aldığı 51 sandıkta neler yaşandı?09.04.2019 18:10
AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların sayılması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nın 21 ilçede 51 sandıkta oyların tamamının sayılması kararı aldığını söyledi.
Peki YSK 51 sandık için neden seçim kararı aldı? CHP'li çalışanlar nasıl sandık başkanı oldu? 51 sandıkta AK Parti'ye verilen 6500 oy nasıl kayıplara karıştı?
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında belgeleriyle açıkladı.
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