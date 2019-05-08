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YSK'nın seçim yenileme kararı FETÖ'cüleri çok üzdü!

08.05.2019 18:36

Yüksek Seçim Kurulu'nun yapılan usulsüzlükler sebebiyle İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı vermesi yurt dışındaki FETÖ'cü vatan hainlerini üzdü.


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