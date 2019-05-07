YSK'nın kararı sonrası Avrupa basını algı operasyonuna başlattı 07.05.2019 21:22

Gezi ayaklanması ve 15 Temmuz sürecinde algı operasyonları gerçekleştiren Batı medyası, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul belediye başkanlık seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermesinin ardından yine harekete geçti. Alman medyasında "Türkiye'de anayasa krizi var. Türkiye'de seçimler hiçbir şey ifade etmiyor. Erdoğan demokrasiyi rafa kaldırdı." gibi küstah başlıklar atılarak Türkiye ve Başkan aleyhine algı operasyonuna kalkıştılar. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Aktaş canlı yayında anlattı.