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YSK'nın kararı işine gelmeyen Ekrem İmamoğlu iyice kontrolden çıktı!

07.05.2019 10:34

Daha önce "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum. Sıkı bir şekilde takip ediyorum" açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu, YSK'nın İstanbul için seçimlerin yenilenme kararını vermesinin ardından çark ederek ağız değiştirdi. İmamoğlu, karar istediği gibi çıkmayınca "gaflet, dalalet, hıyanet" demeye başladı..


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