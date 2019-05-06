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YSK'nın İstanbul kararının ardından Geziciler provokasyon peşine düştü

06.05.2019 23:58

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal ve yenileme kararının ardından, Gezi Parkı olayları ile ülkeyi karıştıran provokatörler devreye girdi. Twitter üzerinden, kendisini “Gezi olaylarında ilk sokak çağrısını yapan” olarak tanıtan “Taksim  Gezi Parkı” hesabı vatandaşları sokağa dökmeye çalıştı.


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