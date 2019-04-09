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YSK'nın İstanbul kararına ilişkin AK Parti'den açıklama

09.04.2019 01:52

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de YSK'nın İstanbul kararını değerlendirdi. Yavuz, 'Bir takım hileli yollar ile sahtekarlıklarla seçmen kaydırması yapılmış dedik ve bunu belgeler ile ortaya koyduk. Bu sayı az değil. Bu sayı belki 10 binlerle ifade edilir. Bunu dikkate almamak doğru değil. Bunun altında bir şeyler arıyoruz.' dedi.


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