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YSK'nın İstanbul kararı sonrası THY'den önemli duyuru! Uçak biletlerine ''23 Haziran'' tarifesi

08.05.2019 09:56

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, seçim nedeniyle 20-26 Haziran 2019 tarihlerindeki İstanbul lokasyonlu uçuşların biletlerinin değiştirileceğini duyurdu.


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