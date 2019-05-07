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YSK'nın İstanbul kararı sonrası Batı medyasından Türkiye'ye çirkin algı operasyonu

07.05.2019 16:44

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlükler yapıldığı ortaya çıkmıştı. AK Parti'nin yaptığı itirazları değerlendiren YSK, dün akşam kararını verdi. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Bu karardan sonra bazı kesimler rahatsız oldu.


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