YSK tarafından yazımı tamamlanan ve bugün açıklanması beklenen İstanbul seçimlerinin tekrarına yönelik gerekçeli kararın bugün açıklanmayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında izleyicilere aktardı.
YSK'nın gerekçeli kararı ile ilgili flaş gelişme20.05.2019 17:32
- YSK'nın gerekçeli kararı ile ilgili flaş gelişme
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