YSK'nın gerekçeli kararı ile ilgili flaş gelişme 20.05.2019 17:32

YSK tarafından yazımı tamamlanan ve bugün açıklanması beklenen İstanbul seçimlerinin tekrarına yönelik gerekçeli kararın bugün açıklanmayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında izleyicilere aktardı.