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YSK'nın gerekçeli kararı ile ilgili flaş gelişme

20.05.2019 17:32

YSK tarafından yazımı tamamlanan ve bugün açıklanması beklenen İstanbul seçimlerinin tekrarına yönelik gerekçeli kararın bugün açıklanmayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında izleyicilere aktardı.


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