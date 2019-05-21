YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak 21.05.2019 16:10

YSK, gerekçeli kararla ilgili bugün de açıklama yapmayacak. Dün toplanan kurul seçimlerin yenilenmesine karşı oy kullanan 4 üyenin şerhlerini hazırlaması için gerekçeli kararın açıklamasını ertelenmişti.