YSK'nın Büyükçekmece için erteleme kararı ne anlama geliyor? 11.04.2019 18:25

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sayım bittikten sonra il birleştirme tutanağında hangi adayın ne kadar oy aldığı ve kazanan isim belli olacak. İl birleştirme tutanağı belli olduktan sonra da partiler olağanüstü itiraz haklarını kullanarak YSK'ya gidebilecek. Bu durumda AK Parti veya CHP olağanüstü itiraz hakkını kullanıp YSK'ya giderse; kurul Büyükçekmece ve İstanbul genelini birlikte değerlendirip nihai kararı verecek.