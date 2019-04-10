YSK'dan seçilen KHK'lı başkanlar hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre “KHK’lı başkanlar” mazbatalarını alamayacak. YSK, mazbatanın seçim yarışını ikici bitiren isimlere verilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan YSK, Artvin Yusufeli'nde de CHP'nin başvurusu üzerine seçimlerin yeniden yapılmasına karar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmeyen başkanlarla ilgili kararını verdi.
Son dakika haberine göre seçimleri kazanan, ancak KHK ile ihraç edildiği için mazbata verilmeyecek. Bu adayların seçimi kazandıkları yerlerde yarışı ikinci sırada bitiren isimlere mazbata verilecek.
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