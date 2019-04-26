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YSK'dan İstanbul seçimleri için yeni ara karar

26.04.2019 15:28

Gözler YSK'nın İstanbul için vereceği çevrildi. YSK, 5 bin 515 kısıtlı seçmen hakkında daha araştırma yapılması ara kararı verdi. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında bu kararı değerlendirdi.


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