YSK'dan İstanbul seçimleri için yeni ara karar 26.04.2019 15:28

Gözler YSK'nın İstanbul için vereceği çevrildi. YSK, 5 bin 515 kısıtlı seçmen hakkında daha araştırma yapılması ara kararı verdi. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında bu kararı değerlendirdi.