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YSK'dan HDP'nin KHK itirazına ikinci ret

30.04.2019 18:08

HDP'nin "KHK" itirazına Yüksek Seçim Kurulu'ndan ikinci kez ret cevabı geldi.


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