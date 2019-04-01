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YSK'dan flaş seçim açıklaması: 84 sandık şu anda taranmamış vaziyette

01.04.2019 10:29

YSK'dan seçim sonuçlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. İstanbul'daki sandık bilgilerini paylaşan YSK Başkanı Sadi Güven," YSK'nın iki günlük karar verme süreci var. İtirazlar için 3 günlük süre var. Şu an itibarıyla 31 bin 186 sandığın 31 bin 102'si sisteme girdi. 84 sandık şu anda sisteme itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor." ifadelerini kullandı.


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