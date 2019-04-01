YSK'dan flaş seçim açıklaması: 84 sandık şu anda taranmamış vaziyette

YSK'dan seçim sonuçlarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. İstanbul'daki sandık bilgilerini paylaşan YSK Başkanı Sadi Güven," YSK'nın iki günlük karar verme süreci var. İtirazlar için 3 günlük süre var. Şu an itibarıyla 31 bin 186 sandığın 31 bin 102'si sisteme girdi. 84 sandık şu anda sisteme itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor." ifadelerini kullandı.
YSK'dan flaş seçim açıklaması: 84 sandık şu anda taranmamış vaziyette01.04.2019 10:29
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