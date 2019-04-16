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YSK'dan flaş mazbata kararı! Hepsi iptal edilecek

16.04.2019 13:50

Yüksek Seçim Kurulu, mazbata tartışmaları ile ilgili olarak flaş bir karara imza attı. YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği yerlerde verilen mazbataların iptaline karar verdi. Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacak.


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