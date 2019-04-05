YSK'dan flaş Kırklareli kararı 05.04.2019 13:05

YSK, Kırklareli merkezde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırklareli merkezde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

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Kırklareli merkez oylar yeniden sayılacak. Karar YSK'dan geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli'de seçimlere Bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176 oyla (Yüzde 37.48) seçimi önde tamamladı.