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YSK'dan flaş Kırklareli kararı

05.04.2019 13:05

YSK, Kırklareli merkezde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırklareli merkezde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
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Kırklareli merkez oylar yeniden sayılacak. Karar YSK'dan geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli'de seçimlere Bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176 oyla (Yüzde 37.48) seçimi önde tamamladı.

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